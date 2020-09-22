بروتوكول تعاون بين "شركة توزيع وسائل النقل TVD غبور والغلبان" والبنك الزراعي لتقديم برامج تمويل لسيارات JMC& FOTON

كتب: باسل الحلواني

وقعت شركة توزيع وسائل النقل TVD غبور والغلبان، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري أحد أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال القطاع المصرفي وكذلك شركة غازتك الشركة الرائدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتم توثيق هذا التعاون بين القيادات العليا للمؤسسات الثلاثة في مقر البنك الرئيسي بالقاهرة في تجمع شمل حضور بعض رؤساء القطاعات والفروع في حفل تدشين البروتوكول برعاية علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وحضورسامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، والمهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك ومحمد الغلبان رئيس مجلس ادارة شركة TVD، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركةTVD .

وبعد توقيع بروتوكول التعاون تم استعراض الخطط الطموحة لشركة TVDفي تقديم حلول تنقل ذكية وآمنة وفي متناول إمكانيات السادة العملاء بالتعاون من البنك الزراعي المصري وتحويل هذه الحلول لتتواكب مع إستراتيجية الحكومة في التوسع في استخدام سيارات تعمل بالغاز الطبيعي لترشيد استخدام مصادر الطاقة والمحافظة على البيئة بالتعاون مع شركة غاز تك.

وتم شرح جميع برامج التمويل التي تمتد فترات سدادها إلى 6 سنوات مع مراعاة مقدمات حجز تبدأ من 20% من قيمة السيارات وبعائد سنوي تنافسي للغاية تم تصميمه خصيصاً للسادة العملاء.

وتمت الإشارة أثناء توقيع البروتوكول إلى خطط شركة TVD للعمل في السنوات

القادمة،حيث من المقرر افتتاح مصنع الشركة في يونيو 2021 بمدينة السادات على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 7000وحدة فى وردية عمل واحدة، وتبلغ استثمارات المصنع ما يقرب من 500 مليون جنيه مصري ومن المنتظر ان يوفر 500 فرصة عمل مباشرة وما يقرب من 2000 فرصة عمل غير مباشرة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

من جانبه، صرح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري استعداد البنك لبرامج التمويل الخاصة بسيارات JMCو FOTON من خلال شبكة البنك التي تبلغ أكثر من 1200 فرع على امتداد القرى والمراكز بجميع المحافظات، إضافة إلى إمكاناته البشرية من المصرفيين المتخصصين في قطاع تمويل السيارات، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي المصري هو الأقرب للجميع والأقدر على فهم وتلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية لأهل مصر في ربوع الجمهورية كافة.

وخلال الحفل، أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري على إستراتيجية البنك خلال الفترة القادمة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية بغرض تحقيق التنمية الزراعية والريفية وإعلاء أهداف الشمول المالي بجميع محافظات مصر.

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واستعرض نائب رئيس البنك خطط و استعداد البنك في تقديم برامج تمويلية مختلفة بالإضافة لسيارات JMC و FOTON وأكد في حديثه على التنمية الشاملة التي يقوم البنك بها في التمويل الزراعي المتخصص بالإضافة الى كافة المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية.

صرح المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك بأن مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل فى السيارات والمركبات يعد أحد أهم المشروعات الطموحة التى تعول عليها الدولة حالياً فى تنفيذ مشروعات النقل الحضارى، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المثلى والقيمة المضافة من ثروة مصر من الغاز الطبيعى، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل من البنزين والسولار للسوق المحلى وما يتبعه من توفير العملة الصعبة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول تقوم بتنفيذ خطط موسعة لنشر استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى مختلف أنواع السيارات والمركبات وخاصة مركبات النقل الجماعى كثيفة الاستهلاك للوقود، ودعم شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المدن والمحافظات والتى يبلغ عددها حاليا 208 محطة تموين و78 مركز تحويل وذلك لمواكبة استراتيجية الدولة الجارية لتوفير خدمة التموين بالغاز الطبيعى الحضارية لأكبر قطاع ممكن من جمهور المستهلكين. وفي ذات السياق، أشاد المهندس فرحات بجودة منتجات فوتون وملائمتها للعمل بالغاز الطبيعي بعد ان إجتازات السيارة FOTON PX Cargo جميع الاختبارات بنجاح وكفاءة عاليين.

ومن جانبه، أكد محمد الغلبان–رئيس مجلس إدارة شركة TVD–على مساندة الدولة في مشروعها القومي لإحلال مركبات نقل الركاب التي تعمل بالغاز الطبيعي وذلك للقطاعات المختلفة من نقل البضائع وقطاع نقل الركاب حفاظاً على البيئة ومن أجل استغلال أكثر ترشيداً لثروات مصر من الطاقة.