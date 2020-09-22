Ultimate E.. سيارة كهربائية من برابوس بقوة 92 حصانا

كشفت شركة برابوس النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Ultimate E المعتمدة على سمارتEQ fortwo cabrio الكهربائية.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها المعدلة Ultimate E الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 92 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تصل بها إلى السرعة القصوى 130 كلم/س، فضلا عن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 10.9 ثانية.

وبفضل نظام استرداد طاقة الكبح تصل السيارة إلى مدى السير 125 كلم، كما أنها تتميز بجنوط كبيرة قياس 18 بوصة، وناشر خلفي رياضي، بالإضافة إلى باقة من أروع ألوان الطلاء الخاصة.

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علاوة على ذلك، تزدان السيارة بمقصورة رائعة وقمرة حصرية، مع الاعتماد على أسطح مصنوعة من سبائك الألومنيوم وشعارات مضائة.

برابوس هي شركة تعديل سيارات مختصة بسيارات مرسيدس بنز ومايباخ وسمارت. كلاوس براكمان وبودو بوشمانن أسسا الشركة في عام 1977. اسم الشركة هو تجميع أول ثلاثة حروف من أسمائهم.

تعتبر الشركة أكبر شركة تعديل لسيارات مرسيدس بنز كما الحال مع شركة مرسيدس أيه أم جي التي أصبحت مملوكة بالكامل لشركة مرسيدس بنز.