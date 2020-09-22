ستروين تطلق e-Spacetourer الكهربائية في نوفمبر.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة ستروين عن طرح سيارتها الفان e-Spacetourer الكهربائية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بسعر يبدأ من 49 ألفا و600 يورو تقريبا.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة e-Spacetourer الجديدة تتوفر بأطوال (4.60 متر و4.95 متر و5.30 متر)، كما توفر مقاعد لما يصل لتسعة أشخاص، بينما تصل السعة القصوى للسيارة إلى 2932 لترا.

وعلى المحور الأمامي للسيارة تتجه قوة المحرك الكهربائي البالغة 100 كيلووات/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتيح السيارة ثلاثة أوضاع قيادة هي (Eco وNormal وPower). وتصل السيارة بنظام الدفع الكهربائي إلى السرعة القصوى 130 كلم/س.

ويتوفر للسيارة نوعان مختلفان من بطاريات الليثيوم أيون: الأولى سعة 50 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 230 كلم، والأخرى سعة 75 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 330 كلم. وفي أحسن الظروف يستغرق شحن البطارية الصغيرة 30 دقيقة، بينما يستغرق شحن البطارية الأكبر 45 دقيقة.