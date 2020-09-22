مفاجأة شاومي.. كمبريسور محمول لملء هواء الإطارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/22 02:43 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/22 02:43 م بتوقيت أبوظبي

كشفت شركة شاومي النقاب عن الكمبريسور المحمول Mi Portable Electric Air Pump، الذي يمكنه إعادة ملء هواء الإطارات لما يصل إلى 10.3 بار.

وأوضحت الشركة الصينية أن الكمبريسور الجوال يأتي بحجم 12 × 7 × 4.5 سم ويزن 500 جرام، مع خرطوم بطول 18 سم. ويتم شحن بطارية الكمبريسور الصغير عبر منفذ Micro-USB في زمن أقل من ثلاث ساعات. ومع الدراجات النارية يتيح الكمبريسور إمكانية نفخ ما يصل إلى 6 إطارات من صفر إلى 2.4 بار في 6 دقائق لكل إطار. ومع السيارات يمكنه نفخ 5 إطارات من 2.0 إلى 2.5 بار. كما يشتمل الكمبريسور على مصباح LED للاستخدام الليلي مع شاشة رقمية وإمكانية ضبط الضغط المطلوب مسبقا.

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