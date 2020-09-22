أكثر من 50% من ألوان السيارات هي الأبيض والأسود، لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت دراسة أمريكية أخيرة إلى أن أكثر من نصف ألوان السيارات الجديدة في 2019 كانت الأسود والأبيض.. وللدقة، المركز الأول ذهب للأبيض بـ 39% والثاني للأسود بـ 16% والثالث للرمادي بـ 13% والرابع للفضي بـ 10%.

لماذا الألوان البيضاء والسوداء رائجة لهذه الدرجة في السيارات؟.. توجد الكثير من العوامل لذلك، منها أن هذه الألوان تظل جيدة ومقبولة على مدار الأعوام، على عكس بعض الألوان الصاخبة أو غير التقليدية، والتي قد تفقد جاذبيتها بعد أعوام، وبالتالي تؤثر على قيمة السيارة.

كما أن الكثير من الوكالات تقوم بطلب السيارات بألوان تقليدية بيضاء وسوداء ورمادية وفضية وتتجاهل الألوان الأقل رواجاً لتسهيل عملية بيع السيارات.

كما أن توافر نوعيات مختلفة من نفس اللون ساهم في الأمر كذلك مؤخراً.. كل طبقة لونية مختلفة من الأبيض أو الأسود تعطي لمسة جمالية مختلفة عن الأخرى، وعلى سبيل المثال، مرسيدس إس كلاس السابقة توفر ثلاثة أنواع مختلفة من الطلاء الأسود، كل نوع مختلف بشكل ملحوظ عن الآخر.

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