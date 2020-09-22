تعرف على مواصفات هيونداي I30N الجديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية طرح السيارة i30 الجديدة، والتي تأتي بتصميم مختلف، يجعلها في مقدمة السيارات الشبابية.

جاءت السيارة بهيكل هاتشباك إنسيابي مميز، يشبه إلى حد كبير هياكل i30 الحالية، لكن بتعديلات تمنحها لمسة رياضية جذابة وطابعا هجوميا، كما ستتميز بشبك أمامي عريض مع فتحات هوائية كبيرة، وبمصابيح أمامية وخلفية تعمل

بتقنيات LED، وزوج من فتحات العوادم الكبيرة المطلية بالكروم، وعجلات رياضية بمقاس 19 بوصة.

وسوف يتم طرح السيارة الجديدة باسم i30 N، وحصلت أيقونة هيونداي الشبابية على معدل تسارع أكبر مقارنة بسيارات i30 الحالية، ومن المنتظر أن تطرح بنوعين من

المحركات، محرك توربيني بسعة 2.0 لتر وعزم 250 حصانا، ومحرك توربيني بنفس السعة يعمل بالبنزين، قادر على توليد عزم يعادل 275 حصانا.

وستحصل واجهة القيادة في هذه المركبة على شاشتين، واحدة قبالة السائق بمقاس 7 بوصات تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى تعمل باللمس بمقاس 10.5 بوصة مثبتة في منتصف الواجهة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.