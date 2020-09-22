برنامج جديد يمنع حوادث السيارات ذاتية القيادة

كتب: باسل الحلواني

نجح مجموعة من الباحثين بإحدى الجامعات الألمانية في ابتكار برنامجاً إلكترونياً يهدف إلى ضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطرق، والحيلولة دون وقوع الحوادث من خلال التنبؤ بالأحداث الطارئة في غضون أجزاء من الثانية.

وقال بيان صادر عن الفريق البحثي إن وقوع أحداث مثل الاقتراب من مفترق طرق أو دخول سيارة أخرى بشكل مفاجئ من طريق جانبي، أو عبور أحد المشاة أمام السيارة،

تمثل كلها تحديات هائلة بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة التي يتم التحكم فيها بواسطة أنظمة كمبيوتر.وأضاف البيان أن الغرض النهائي من هذا البرنامج هو التأكد من أن السيارات ذاتية القيادة لا تتسبب في وقوع حوادث الطرق، ويستطيع البرنامج الجديد تحليل الأحداث والتنبؤ بالمستجدات أثناء حركة السيارة.وأفاد بأن هناك وحدات استشعار داخل السيارة تكون متصلة بالبرنامج الذي يقوم بعملية تحليل على مدار الثانية، ليتمكن البرنامج من التنبؤ بتحركات جميع العناصر المحيطة بالسيارة، شريطة أن تلتزم هذه العناصر بالتعليمات المرورية.وتصل إمكانيات البرنامج الجديد إلى التنبؤ بالمستقبل لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ست ثواني.وبناء على هذه التنبؤات المستقبلية، تستطيع المنظومة تحديد سلسلة من الخيارات التي يمكن أن تقوم بها السيارة أثناء الحركة، وفي نفس الوقت تقوم بوضع تصور للمناورات الطارئة التي يمكن أن تقوم بها السيارة للابتعاد عن طريق الخطر سواء عن طريق زيادة السرعة أو استخدام الفرامل.