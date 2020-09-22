هل يمكن لسيارات الاس يو في الفاخرة الانطلاق على الطرق الوعرة؟ شاهد بنفسك

الخليج ٣٦٥ نت – تقضي معظم سيارات الاس يو في اليوم معظم حياتها على الأرض المُمهدة، حتى أصبح تجهيز السيارات للانطلاق على الطرق الوعرة ليس من أولويات معظم شركات صناعة السيارات، والسؤال الآن، هل يُمكن لسيارات الـ SUV الفاخرة الانطلاق على الطرق الوعرة؟

أخضع صانعوا الفيديو المعروض بالأسفل مجموعة من السيارات الفاخرة لاختبارات قاسية تتضمن تسلق ثلاثة عقبات رئيسية، الأولى يجب أن تمر به السيارة دون استخدام أي أنظمة مساعدة على الطرق الوعرة، وبعد فترة راحة قصيرة، يجب على المتسابقين الانطلاق للعقبة الأصعب، وفي العقبة النهائية يختبر الموازنة في السيارات، حيث ترتفع العجلة الأمامية اليسرى دائماً عن الأرض.

وبينما كانت سيارة بي ام دبليو X6 تكافح لتخطي أول عقبتين، استطاعت أودي Q8 الانطلاق بثقة أكبر، في حين أظهرت رنج روفر سبورت إمكاناتها على الفور، ونظراً لأن السائقين في الجولة الأولى كانوا يتمتعون بمستويات مهارة متفاوتة إلى حد كبير، فقد تقرر أن يأخذ أفضلهم السيارات الأخرى في جولة ثانية لمعرفة ما إذا كانت ستحقق نتائج مختلفة، لكن كانت النتائج متشابهة إلى حد كبير.

كان التنافس قوياً بين رنج روفر سبورت وأودي Q8، إلا أن النصر في النهاية كان من نصيب الـ SUV البريطانية، والتي أثبتت أن خضوعها للكثير من الاختبارات على الطرق الوعرة أثناء تطويرها كان له نتائج مميزة بالفعل.