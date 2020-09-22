تعرف على الصناعات المختلفة التي عملت بها شركات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم شركات السيارات العالمية بصناعة بعض المنتجات المختلفة بجانب مهمتها الأساسية وهي صناعة السيارات، وذلك بهدف زيادة الأرباح وكذلك الترويج الغير مباشر للعلامة، كما تعتبرها بعض الشركات هواية لها، ونستعرض لكم خلال السطور التالية بعض هوايات شركات السيارات.

– تمتلك فيات جريدة باسم “لا ستامبا”، وهي من كبرى الصحف اليومية بإيطاليا، وقد بدأتها طرحها منذ عام 1926، لكن بعد دمج الشركة مع كرايسلر قامت المجموعة ببيع حقوق امتلاك الصحيفة في عام 2017.

– دخلت فورد في مجال تصنيع محركات الصواريخ الحربية في عام 1951، ومن ضمن الصواريخ التي قامت بصناعتها الشركة الأمريكية صاروخ AIM-9 Sidewinder جو جو، لكن تنازلت فورد عن هذه الاستثمارات في عام 1990.

– تقوم هوندا بالاستثمار في صناعة العديد من المنتجات بجانب السيارات، ويعد تصنيع وتطوير الروبوتات أحد هذه الصناعات الشهيرة، حيث تمتلك شركة Asimo المتخصصة في تصنيع الإنسان الآلي المدعوم بالذكاء الصناعي.

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– تشتهر بي إم دبليو بصناعة الزلاجات التي تستخدم في سباقات الألعاب الأولمبية الشتوية، وبدأت الاستثمار في هذه الهواية منذ عام 2012، وتقدم هذه الزلاجات للفريق الأمريكي الرسمي الممارس لهذه الرياضة

– تستثمر هيونداي في شركة لصناعة القطارات، حيث تقوم بإنتاج قطارات كهربائية وعاملة بالديزل في الولايات المتحدة.

– في عام 2015 أشتركت كل من أودي ومرسيدس وبي إم دبليو في مجال صناعة الخرائط الإلكترونية، حيث كانت الشركات الثلاث تطور خدمة خرائط إلكترونية باسم HERE لهواتف نوكيا.

– أما بيجو فقد اشتهرت بصناعة الدراجات الهوائية، وبدأت الشركة الفرنسية في الاستثمار في هذه الصناعة منذ عام 1882، وتصنع موديلات الدراجات الهوائية المميزة مثل Bianchi وPuch وGitane.