سعر سيارة محمد صلاح الفاخرة التي تعرضت لحادث

الخليج ٣٦٥ نت – تعرّض اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، لحادث مروري أثناء تواجده بالقرب من منطقة “كنيتسفورد” الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وفي تفاصيل الحادث، فقد ذكرت الصحيفة أنه تم إنقاذ صلاح من قبل دوريات خدمة مساعدة السيارات على الطرق بعد ثقب أحد إطارات سيارته أثناء عودته إلى منزله عقب حصة تدريبية، إذ ساعدوه على ركوب شاحنة الإنقاذ وأعادوه وسيارته إلى المنزل، وذلك وفقاً لما صرح به أحد أفراد دورية خدمات المرور.

وعن مواصفات السيارة التي تعرضت للحادث، فإن السيارة من طراز بنتلي كونتيننتال GT كوبيه، تصل قيمتها إلى 160,000 جنيه استرليني “أي 767,529 ريال سعودي تقريبا”، وتعتمد على محرك قوي مكون من 12 اسطوانة يوّلد قوة 626 حصان و900 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100كم/س خلال 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 333 كم/س.