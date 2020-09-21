سيارات فولفو تنقي هواءها.. رحلة خالية من الأخطار الصحية

طورت شركة فولفو تقنية Advanced Air Cleaner من أجل تنقية هواء المقصورة الداخلية من جسيمات الغبار متناهية الصغر الضارة بنسبة تصل إلى 95%.



وأوضحت الشركة السويدية أن جسيمات الغبار متناهية الصغر تشكل خطرا أكبر على الصحة، لا سيما الجسيمات، التي يقل قُطرها الإيروديناميكي عن 2.5 ميكرومتر.

ويقوم النظام Advanced Air Cleaner بقياس جودة الهواء في المقصورة الداخلية ويزيل جسيمات الغبار متناهية الصغر منها.

وبفضل الفلتر والتأين على أساس الألياف الاصطناعية تتمكن السيارة من امتصاص ما يصل إلى 95% من جميع جسيمات الأتربة متناهية الصغر.

وحتى لا يتعرض الركاب لخطر استنشاق الهواء الضار، يمكن استخدام تطبيق الهاتف الذكي لقياس جودة الهواء قبل الدخول وتنظيفه إذا لزم الأمر.

وبعد التنظيف يقوم التطبيق بإعلام قائد السيارة بقيم دقيقة عن مدى نظافة المقصورة الداخلية وخلوها من جسيمات الغبار متناهية الصغر.

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تعافي المبيعات بعد كورونا

ونهاية شهر يوليو/تموز الماضي، توقعت شركة صناعة السيارات تعافي مبيعاتها، بعد أن أعلنت أنها اكتسبت حصصا سوقية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي هاكان صمويلسون في بيان: "نتوقع حدوث تعافي قوي في النصف الثاني من العام".

وكان من المتوقع أن يزداد الطلب على سيارات فولفو التي تعمل بالكهرباء.

وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، باعت فولفو نحو 65700 سيارة خلال فترة الستة أشهر، بانخفاض بنسبة 3% على أساس سنوي، وسط ارتفاع الطلب في نهاية الفترة.

وتراجعت مبيعات فولفو في الولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لها، بأكثر من 13% على أساس سنوي إلى نحو 43200 سيارة.

أعلنت الشركة عن انخفاض في المبيعات في أوروبا.وخلال الوباء، أغلقت شركة فولفو للسيارات مصانع التصنيع مؤقتا وأدخلت تخفيضات في ساعات العمل بدعم من البرامج الحكومية.

كانت مجموعة تشجيانج جيلي القابضة ومقرها الصين قد استحوذت على على شركة صناعة السيارات السويدية فولفو عام 2010 من شركة فورد الأمريكية العملاقة للسيارات.