بقوة هائلة.. انطلاق سيارة فيراري الجديدة Portofino M

كشفت شركة فيراري النقاب عن سيارتها Portofino M الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية ثنائية المقاعد.



وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة ينبض بداخلها محرك تربو مكون من ثمان أسطوانات على شكل حرف V سعة 3.9 لتر. ويولد هذا المحرك قوة 620 حصان/760 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

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وبفضل هذه القوة الهائلة، التي يتم توزيعها على عجلات الدفع عبر ناقل حركة ثماني التعشيقات، تتسارع Portofino M من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.45 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كلم/س.

وتتميز النسخة الجديدة من السيارة من خلال المصدم الجديد، وشبكة المبرد المصنوعة من سبائك الألومنيوم بملامح أكثر شراسة وجرأة، ويأتي الناشر الخلفي مصنوعا من الكربون الشفاف، فضلا عن جنوط قياس 20 بوصة.

ومنذ انطلاق الشركة رسميا في عام 1929، اتبع مؤسسها إنزو فيراري سياسة الكيف على حساب الكم، حيث التزم بطرح عدد أقل من السيارات سنويا، مع تميزها بقدراتها الخارقة ومحركاتها القوية.