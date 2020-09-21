إصابة وأخطاء كارثية.. مبابي يُدخل يوسف عطال النفق المظلم

تسبب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في دخول الجزائري يوسف عطال، نجم نيس، النفق المظلم، عقب مباراة الفريقين عصر الأحد.

باريس سان جيرمان حل ضيفا على نيس، الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة عطال بشكل أساسي رفقة نيس، ليكون على موعد مع مواجهة الفرنسي مبابي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي.

أخطاء كارثية

عطال عانى بشكل كبير في مراقبة اللاعب الفرنسي، الذي نجح في التلاعب به في أكثر من كرة، ليقدم اللاعب الجزائري واحدة من أسوأ مبارياته.

ولم يتوقف الأمر عند حد الفشل في مراقبة مبابي، بل إنه تحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هدفين تلقتهما شباك فريقه.





وعلى الرغم من تقدم مبابي بشكل مستمر، إلا أن عطال فشل في تقديم مستويات قوية على المستوى الهجومي، ليكتمل الأداء الكارثي للاعب.

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إصابة متكررة

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث اكتملت كارثة عطال بالتعرض للإصابة في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

الإصابة جاءت أيضا بسبب مبابي الذي انطلق على الجهة اليسرى، ليحاول عطال اللحاق به، غير أن اللاعب الجزائري فشل في اللحاق به.

وكان عطال يحاول اللحاق باللاعب الشاب في إحدى هجمات الفريق الضيف، إلا أنه توقف فجأة وسقط أرضا، قبل أن يتلقى الإسعاف اللازم.

وغادر عطال الملعب قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة، دون الكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها، وإن كانت تبدو معقده بعض الشيء.





وسيكون عطال على موعد مع الخضوع لفحوصات دقيقة في الساعات القادمة، لمعرفة المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

وتمثل الإصابة تهديدا لمسيرة عطال، لا سيما وأن هذه الإصابة هي الثانية التي يتعرض لها في أقل من شهر.

يُذكر أن صاحب الـ24 عاما كان يسعى للظهور بقوة في الموسم الجديد، لا سيما في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.