إصابة يوسف عطال.. أوتار الركبة تضرب نجم الجزائر

تعرض الجزائري يوسف عطال لاعب نيس لإصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
وعاد عطال لتوه من إصابة في الركبة، لكنه عانى من إجهاد خلال لقاء باريس، وتشير التقارير إلى أنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة.
ولم يتمكن اللاعب الجزائري من استكمال المباراة، وسيجري فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.
وكان عطال يحاول اللحاق باللاعب الشاب كيليان مبابي في إحدى هجمات الفريق الضيف، إلا أنه توقف فجأة وسقط أرضا قبل أن يتلقى الإسعاف اللازم في الدقيقة 65.
المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ريفييرا انتهت بفوز "بي إس جي" بثلاثية دون رد، حملت توقيع كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا وماركينيوس.
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