إجراء استثنائي.. "الآسيوي" يرضخ للهلال السعودي بعد إصابات كورونا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتخاذ إجراء جديد لإنقاذ المباريات المتبقية من منافسات دوري أبطال آسيا، بعد إصابات فيروس كورونا التي ضربت الهلال السعودي.

وكان الهلال السعودي قد أعلن، السبت، إصابة 10 عناصر جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس إلى 15.

وطالب النادي السعودي بتأجيل مباراته ضد شاهر خودرو الإيراني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بسبب كثرة إصابات لاعبيه.

الغيابات جاءت بسبب البروتوكول الطبي الذي يفرضه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي ينص على عدم السماح لأي لاعب بالمشاركة بعد الإصابة بفيروس كورونا، إلا بعد الخضوع للعزل الطبي على مدار 14 يوما.

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وعلمت "العين الرياضية" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا البروتوكول، واستبداله بإجراء جديد من أجل سرعة عودة اللاعبين لخوض المباريات.

الإجراء الجديد سيكون خضوع اللاعبين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد لمسحتين سلبيتين، قبل الموافقة على عودتهم لخوض المباريات.

ولم يكن الهلال أول الأندية التي تعاني من فيروس كورونا، حيث عانى الوحدة الإماراتي من الأمر نفسه، ليعلن عدم قدرته على المشاركة في باقي مباريات دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن مباريات دوري أبطال آسيا توقفت منذ مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود للاستئناف يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري مع الالتزام بالبروتوكول الطبي.