بومبيو: عزل إيران أمر ضروري لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/9/21 02:17 ص بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن عزل إيران أمر ضروري لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.
وأكد بومبيو، في لقاء مع شبكة فوكس نيوز، على أن "العقوبات الأمريكية تحد من قدرتها على الإضرار بالمنطقة".
وأوضح أن "الاتفاق النووي كان من شأنه السماح لإيران بالعودة إلى شراء الأسلحة هذا العام وقد منعنا ذلك بالعقوبات".
وأشار إلى أن "الأوروبيين يشاركوننا القلق إزاء إمكانية حصول إيران على الأسلحة ولكنهم لا يتعاونون معنا لمنع ذلك".
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