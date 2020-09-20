موجز الخليج 365 للسيارات.. برنامج الحد من الحوادث وتويوتا RAV4

الخليج 365الإثنين 2020/9/21 01:06 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ابتكر فريق من الباحثين بالجامعة الفنية في مدينة ميونيخ الألمانية برنامجا إلكترونيا يهدف إلى ضمان سلامة السيارات ذاتية القيادة على الطرق، والحيلولة دون وقوع الحوادث من خلال التنبؤ بالأحداث الطارئة في غضون أجزاء من الثانية.
كشفت شركة تويوتا النقاب عن موديل هجين Plug-in من أيقونتها RAV4، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.
السيارة تحتاج لبعض الرعاية الخاصة بعد العودة من العطلات الصيفية، وذلك من أجل استعادة رونقها، هذه وصية خاصة من نادي السيارات ADAC الألماني.
قدمت شركة فورد الأمريكية واحدة من أفخر السيارات ضمن فئات الكروس أوفر ثنائية الصف، وهي فورد إيدج 2020 التي تميزت بقدرات وإمكانيات كبيرة.
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