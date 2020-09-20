تحت شعار سوق فى رفاهية.. MG 5 السيارة الاقتصادية المثالية ضمن مجموعة سيارات إم جى

تأتى MG5 بتصميم رياضي أنيق يتسم بالإنسيابية مصحوبًا بأبعاد تتفوق على جميع منافسيها وحصلت السيارة على أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات في العالم ويتجلى ذلك في الإمكانيات والكماليات التي تتمتع بها السيارة الجديدة .

MG 5 محركا يعطي آداء إستثنائيا

MG 5 تحمل محركا قويا 1500 سي سي 4 سلندر يولد قوة قدرها 120 حصان مزود بناقل حركة CVT أوتوماتيك وتصل السرعة القصوى للسيارة 185كم / ساعة ، تعمل السيارة بوقود " بنزين 92" وتستهلك 5.7 لتر / 100 كم.

MG 5 تحصل على 5 نجوم في اختبارات الأمان

حصلت MG 5 على 5 نجوم في إختبارات الأمان N CAP C وذلك لإحتوائها على 6 وسائد هوائية ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS وحساسات ركن نظام فرامل Eps و نظام Esp و فرامل يد كهربائية ، ما يبرز إهتمام الصانع العملاق بأمان قائد السيارة ومن معه .

MG 5 كماليات تحقق لك الرفاهية على الطريق

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زودت MG 5 بباقة من الكماليات التي تضمن الرفاهية للسائق والركاب ، يمكن الدخول إلى السيارة بدون مفتاح وتم تزويدها بزر إيقاف وتشغيل المحرك و

حصلت السيارة على عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد ، و شاشة تاتش قياس 10 إنش نظام أبل كار بلاي وأندرويد وكمبيوتر رحلات، ومثبت سرعة ومقاعد مكسوة بالجلد ، كرسي السائق يعمل في 6 وضعيات كهربائيا وكاميرا خلفية 360 وفتحة سقف كهربائية وإضاءة ليد وجنوط سبور مقاس 16 .

MG 5 أبعاد أكبر من المنافسين

جاءت MG 5 بأبعاد أكبر من منافسيها حيث يبلغ عرض السيارة 1818 مم ، كما يبلغ الطول بين قاعدتي العجلات 2680 مم ، ويبغ الطول الكلي 4601 مم ، ويبلغ إرتفاع السيارة 1489 مم

MG 5 ضمان ذهبي من المنصور إم جي

يحصل عملاء MG 5 على ضمان ذهبي 6 سنوات أو 150 ألف كم أيها أقرب