"وركبت الإكس 6".. عمر كمال يشعل مواقع التواصل بسيارته الجديدة BMW X6

كتب: باسل الحلواني

أشعل مطرب المهرجانات عمر كمال، مواقع التواصل الاجتماعي بصورته مع سيارته الجديدة بي إم دبليو X6، التي حققت شهرة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصةً أن تقديم الطراز الجديد من السيارة X6 M50i في السوق المصرية، جاء متزامناً مع أغنية "كمال"، وحسن شاكوش الشهيرة "لغبطيطة"، التي تحتوي على الجملة الشهيرة "وركبت الـx6".

وتقدم المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، السيارة X6 M50i، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي

مليونين و٢٢٥ ألف جنيه.

تعتمد X6 على سواعد محرك تربو رياضي ٨ سلندر سعة ٤٤٠٠ سي سي بقوة ٥٣٠ حصان، عزم أقصى ٧٥٠ نيوتن متر بين ١٨٠٠ و ٤٦٠٠ لفة بالدقيقة.

تتسارع السيارة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٤.٣ ثانية، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.

زودت X6 الجديدة صاحبة الأداء الرياضي بباقة M الرياضية على مستوى التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، وتتمثل الباقة في نظام المكابح ونظام التعليق،

Advertisements

عجلة القيادة الخاصة بتجهيزات M.

جهزت مقصورة X6 بشاشة ترفية قياس ١٢.٣ بوصة تعمل باللمس تدعم خاصية توصيل Apple Car Play تدعم نظام IDrive7 الخاص بسيارات BMW، بسعة تخزين داخلية ٣٢ جيجا بايت كما تقدم بشاشة لنقل البيانات قياس ١٢.٣ بوصة.

ومن أبرز تجهيزات X6 كاميرا للرؤية الخلفية، فتحة سقف بانورامية، شاشتان للمقاعد الخلفية قياس ١٠.٢ بوصة، نظام صوتي Harman Kardon من ١٦ مكبر للصوت، بالإضافة إلى الفرامل المساعدة المزودة بها السيارة ABS-DTC-DSC، إلى جانب نظام فرامل الطوارئ.

وتتوفر السيارة الجديدة بعجلات رياضية M قياس ٢١ بوصة، مساحة تخزين خلفية "الشنطة" بسعة ٥٨٠ لترًا.

تقدم البافارية السيارة بي إم دبليو X6 الجديدة بضمان يمتد لعامين دون النظر إلى المسافة المقطوعة.