تماشياً مع إستراتيجيتها نحو التوسع والاستثمار مع علامة جيلي

الوعلان للتجارة تزيح الستار عن سيارة جيلي أزكارا 2021 الجديدة كلّياً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوعلان للتجارة، وكلاء سيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق سيارة جيلي أزكارا 2021 الجديدة كلّياً في المملكة، في حفل أقيم بفرع الشركة في جدة بحضور شخصيات بارزة في مجال السيارات وممثلين عن وسائل الإعلام. وأتيحت خلال الفعالية الفرصة للإعلاميين للاطلاع على القدرات المتطورة للسيارة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لتجربة قيادتها، بما يسمح لهم بالتعرف عليها عن قرب ونقل تجاربهم وأحاسيسهم لجمهورهم. وتعتبر أزكارا من أحدث فئات المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات SUV متوسّطة الحجم والملائمة للعائلة والأكثر ذكاءً، وتتميّز بمواصفات حديثة وأداء قوي، ومن المتوقّع أن تُحدِث تأثيراً بارزاً في المنافســة واكتساب شعبية متنامية.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق قال السيد فهد الوعلان، نائب رئيس مجلس الادارة لمجموعة الوعلان: “يشكّل وصول أزكارا الجديدة خطوة جريئة أخرى في عودة بروز علامة جيـلي في السوق السعودي، والتي بدأت بتغيير المفاهيم بين عملاء السيارات الجديدة بفضل مجموعة طرازاتها المتطوّرة جداً، وذات التجهيزات الجيدة من سيارات السيدان ومركبات SUV. وستُعرض السيارة بسعر منافس واقتصادي يتناسب مع احتياجات العملاء”.

زُوّدت أزكارا بمحرك سعة 1.5 ليتر تيربو بقوة 177 حصاناً وعلبة سرعة متطورة من 7 سرعات بقوة 142 كيلوات، وعزم دوران يصل إلى 300 نيوترن، مما يعتبر نموذجاً مثالياً للكفاءة والقوة وتطوراً لأنظمة الدفع الرباعي، كما أن خاصية وضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة يوفّر اقتصادية بالوقود.

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تتمتع أزكارا أيضاً بخاصية القيادة الذكية المتوافرة في السيارات الفاخرة، ومن أهم مميزاتها المساعدة على التوقف الطارئ، والتحكم في السرعة عند القيادة لمسافات طويلة، كما تتوافر خاصية تنقية الهواء CN95 للحصول على نوعية هواء جيدة داخل السيارة والتخلص من 99% من البكتيريا وامتصاص الروائح والدخان ومقاومة مثيرات الحساسية كالغبار.

يتضمن التصميم الداخلي للسيارة العديد من المفاجآت، ويتميز بمساحة رحبة تناسب السيارة العائلية لا سيما مع السقف الزجاجي المتحرك، للاستمتاع بإحساس الحرية. أما التصميم الخارجي فيغلب عليه الطابع العملي الأنيق الذي يمتاز بالمتانة والكفاءة والراحة، مع المرونة في الاستخدام. ومن المتوقع أن تشكّل هذه السيارة التي تنتمي إلى الجيل الثالث من جيلي نقطة تحول لفئة الشباب الطامح في الحصول على سيارة عملية وبمواصفات تقنية إثناء القيادة، وخصائص ذكية متاحة من خلال مفاتيح التشغيل داخل المقصورة، بالإضافة إلى نظام سمعي متطور.