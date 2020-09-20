تعرف على تكلفة السفر على متن طائرة بلا وجهة!

الخليج ٣٦٥ نت – تسبب انتشار فيروس كورونا في الكثير من الفوضى في جميع جوانب حياتنا، لكن يبدو أن صناعة الطيران لن تتعافى من تأثير هذه الأزمة قريباً، والسبب يعود إلى أن السفر من بلد إلى بلد آخر لا يزال محظوراً في العديد من الدول حول العالم.

ظهرت مؤخراً فكرة جديدة من شركات الطيران، وهي تقديم تجربة ركوب الطائرة دون السفر إلى أي مكان، حيث أعلنت شركة كانتاس على غرار العديد من شركات الطيران الكبرى في آسيا عن عرض من هذا القبيل بسعر يبدأ من 574 دولار (2,150 ريال) ويصل إلى 2,762 دولار (10,350 ريال).

باختصار، ستقوم بحجز تذكرة للرحلة على متن طائرة بوينج 787 دريملاينر، وستصعد عليها وستطير بك فوق القارة، ويُمكنك الحصول على وجبتين واحدة من المطار والأخرى على متن الطائرة، وجولة من الأعلى لبعض معالم أستراليا، وتجربة مطار كاملة، بالإضافة إلى حقيبة هدايا وشيء لتتذكر هذه التجربة مثل بعض البيجامات المخصصة.

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في الختام، تُظهر مثل هذه العروض مكافحة شركات الطيران من أجل البقاء، ما رأيكم بالفكرة؟ وهل تريدون تجربتها.