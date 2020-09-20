بعد العودة من العطلات.. 4 نصائح مهمة للعناية بسيارتك

السيارة تحتاج لبعض الرعاية الخاصة بعد العودة من العطلات الصيفية، وذلك من أجل استعادة رونقها، هذه وصية خاصة من نادي السيارات ADAC الألماني.

وفيما يلي 4 إجراءات نصح بها الخبراء الألمان تحقق لك العناية بالسيارة بعد رحلة سفر طويلة يمكن أن تجنب سياراتك بعض المشاكل:

فحص خارجي

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي فحص الطلاء من حيث وجود أية خدوش أو أضرار ومعالجتها سريعا لمنع الصدأ.

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فحص الزيوت

بعد ذلك يتم فحص مستوى السوائل والزيوت واستكمال ملئها أو تغييرها إذا لزم الأمر. وعند ملاحظة أي فقدان زائد عن الوضع الطبيعي للسوائل، فيجب استشارة المراكز الفنية المتخصصة.

ضغط الإطارات

وينبغي أيضا إلقاء نظرة على الإطارات لفحصها بحثا عن أية أضرار والتحقق من عمق المداس الكافي. وينبغي أيضا ضبط ضغط هواء الإطارات على الحمل الحالي مرة أخرى بعدما تمت زيادته قبل الرحلة بسبب الحمل الزائد مثلا.

وتقيد دائماً بالضغط الموصى به من قبل الشركة المصنعة للمركبة، والذي عادة ما يطبع على ملصق على باب السائق أو داخل فتحة خزان الوقود.

غسل شامل

وبطبيعة الحال ينبغي غسل الجسم الخارجي وتنظيف صندوق الأمتعة والمقصورة الداخلية. ويجب أن يشمل هذا تنظيف النوافذ بعناية وخاصة من الداخل.