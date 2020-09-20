ظهور أصغر لكزس SUV بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير إلى أن لكزس تخطط لتطوير SUV أصغر من UX والتي يُمكن أن تستند إلى تويوتا ياريس كروس، وها هو تصميم تخيلي يُظهر كيف يُمكن أن تبدو عليه السيارة.

تُظهر الصور التخيلية شبك لكزس الأمامي المُميز محاط بمصابيح أمامية رفيعة ومصابيح نهارية على شكل حرف L، مع نوافذ تهوية جانبية سفلية أكبر مقارنة بياريس كروس يوجد أسفلها مصابيح الضباب، بالإضافة إلى مصد رفيع.

لم يختلف التصميم من الجانب عن تصميم ياريس كروس، لكن في الخلف، حصلت السيارة على تصميم باب خلفي ومصد جديدين، كما تم إعادة تصميم المصابيح الخلفية أيضاً.

في الختام، إذا كانت لكزس تخطط بالفعل لتطوير سيارة SUV تستند على ياريس كروس، فيُمكن أن تحصل على نفس محركاتها، حيث تستمد قوتها من محرك كهربائي سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، وقد تكون هناك نسخة أكثر قوة مع نظام دفع كلي في طور الإعداد أيضاً، لكن لا يوجد تأكيدات رسمية حتى الآن.

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