موجز الخليج 365 للسيارات.. اندماج فولكسفاجن وسوبارو تحرج تويوتا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في إطار سعيها للخروج من أزمة تشديد الضوابط الخاصة بقوانين مخالفة مواصفات الانبعاثات الضارة، أجرت شركة فولكسفاجن الألمانية خطوة مهمة ضمن هذا الملف، بإعلانها رسميا عن دمجها لأسطولها من سياراتها الخفيفة والاقتصادية، مع شركة فورد.

طرحت شركة سوبارو اليابانية نسخة 2020 الأحدث من طراز "إمبريزا" المميز ضمن فئات سيدان، لمنافسة موديلات تويوتا بيريوس ومازدا 3.

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية المصنعة للسيارات عن نسخة 2020 الأحدث من طراز رينج روفر "إيفوك" بقدرات مميزة لاقتحام الطرق الوعرة.

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الظهور القوي لشاحنة هامر الكهربائية، وما حققته شاحنة سايبر ترك تسلا من نجاح، كان دافعا لاتخاذ شركة فورد قرار طرح نسخة كهربائية بالكامل لأنجح شاحنة في تاريخها F-150.

على الرغم من كونها واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات، وأكثرها استمرارية في طرح موديلات على قدر كبير من الكفاءة، كان في تاريخ ماركة تويوتا اليابانية مجموعة من الموديلات التي لم تحظ بثقة العملاء، ما دفع الشركة لوقف تصنيعها.

عززت ماركة بويك الأمريكية أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV، بطرح نسخة جديدة من طراز "إنفيشن" المميز لعام 2020 الجاري.

خارج تسلسل موديلاتها الرئيسية، جربت شركة "ميني" البريطانية العريقة للسيارات طرح "موديلات إضافية" من تلك المعروفة تجاريا باسم spin-off، وقد اتسمت هذه الموديلات بتصميمات غريبة.

رغم ما تشكله المحركات الكهربائية الهجينة أو تلك العاملة بوقود البنزين من قوة في عالم صناعة السيارات، إلا أن المحركات الغازية (العاملة بوقود الغاز) هي صاحبة الحضور الأبرز في ساحة السيارات، خاصة فيما يتعلق بالفئات الرياضية الخارقة، وفقا لموقع "هوت كارز".