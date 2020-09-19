فورد إيدج 2020.. مواصفات أمريكية فاخرة في فئة SUV

قدمت شركة فورد الأمريكية واحدة من أفخر السيارات ضمن فئات الكروس أوفر ثنائية الصف، وهي فورد إيدج 2020 التي تميزت بقدرات وإمكانيات كبيرة.

وقدم موقع "كار اند درايفر"، عرضا لقدرات ومواصفات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه ومساحته الداخلية، والتقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2020

لم تجري فورد تعديلات جوهرية على الطراز، غير أنها أضافت بعض الكماليات لعدد من فئاتها المميزة، ووفرت مجموعة جديدة من الألوان تنضم لخيارات الطراز، تشمل الأزرق من نوع Atlas Blue، والأخضر الداكن من نوع Dark Persian Green، والذهبي، والفضي والأحمر والأبيض.





الأسعار

يتوفر طراز فورد "إيدج" للبيع بأربع فئات، الافتتاحية فئة SE وتتوفر بسعر 32,345 ألف دولار، تليها فئة SEL وتتوفر بسعر 35,600 ألف دولار، ثم فئة Titanium بسعر 39,345 ألف دولار، ثم فئة St الأعلى بسعر 44,510 ألف دولار.

المحرك

تعتمد كافة فئات طراز فورد "إيدج" على نفس المحرك، توربيني سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 250 حصانا، مع عزم دوران 275 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 7 ثواني، وذلك فيما يخص الفئات العاملة بنظام دفع رباعي من الطراز.

والفئات العاملة بنظام دفع خلفي تعمل بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية.

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استهلاك الوقود

تستهلك الفئات العاملة بنظام دفع رباعي من طراز فورد "إيدج" معدل وقود يعادل جالون لكل 21 ميل على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 29 ميل على الطريق السريع، وجالون لكل 24 ميل ما بين الطريقين مجتمعين.

في حين تستهلك الفئات العاملة بالطراز بنظام دفع رباعي، جالون لكل 21 ميل على طريق المدن، وجالون لكل 28 ميل على الطريق السريع وجالون لكل 23 ميل ما بين الطريقين.

المساحة الداخلية

يكفي الطراز من الداخل لخمسة ركاب، وتتوفر به مساحة سفلى بالمقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل لـ 42.6 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل لـ 40.2 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة سفلى لامتداد القدم تصل لـ 40.6 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل لـ 40.3 بوصة.





التقنيات

ويحظى طراز فورد "إيدج" بمنظومة تقنية مميزة تشمل شاشة بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، وخاصية اتصال بالإنترنت اللاسلكي.

الأمن والحماية.

كما يحظى بأنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، تشمل نظام الفرامل التي تفعل ذاتيا عند الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة.