ليس البنزين ولا الكهرباء.. 10 سيارات تبرهن على هيمنة محركات الغاز

رغم ما تشكله المحركات الكهربائية الهجينة أو تلك العاملة بوقود البنزين من قوة في عالم صناعة السيارات، إلا أن المحركات الغازية (العاملة بوقود الغاز) هي صاحبة الحضور الأبرز في ساحة السيارات، خاصة فيما يتعلق بالفئات الرياضية الخارقة، وفقا لموقع "هوت كارز".

وقدم الموقع عرضا لأقوى السيارات العاملة بالمحركات الغازية في العالم، وكانت في أغلبها موديلات رياضية خارقة.

وبدأت القائمة بطراز Koenigsegg Jesko العامل بمحرك غازي خارق تصل سرعته القصوى لـ 300 ميل في الساعة، من فئة V8 توربيني ينتج قوة 1603 أحصنة.

ومن بعده جاء طراز بوجاتي Bugatti Divo، الذي طرحته الشركة الفرنسية بمحرك توربيني خارق يعمل بالغاز، فئة W16 وينتج قوة تصل لـ 1476 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.4 ثانية.

من بعده جاء طراز Koenigsegg Agera، الذي يتوفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 285 ميلا في الساعة، من فئة V8 بسعة 4.7 لتر، ينتج قوة 1341 حصانا وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة في أقل من ثانيتين.

وجاء ضمن القائمة أيضا طراز Zenvo ST-1، الذي طرح بمحرك غازي V8 ينتج قوة 1089 حصانا وتصل سرعته القصوى لـ 233 ميلا في الساعة.

ومن ماركة مازيراتي جاء ضمن القائمة طراز MC20 الجديد لعام 2020، والذي طرح بمحرك سعة 3 لترات ينتج قوة 621 حصانا مع قدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.

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ومن بوجاتي جاء أيضا ضمن القائمة طراز Bugatti Veyron، الذي طرح بمحرك بسعة 8 لترات، ينتج قوة 1184 حصان، وسرعة قصوى تصل لـ 268 ميل في الساعة.

ومن بعده جاء طراز Koenigsegg CCR نسخة عام 2004، الذي طرح بمحرك سعة 4.7 لتر فئة V8 ينتج قوة تصل لـ 806 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 242 ميلفي الساعة.

وضمت القائمة طراز آخر من بوجاتي، هو Bugatti Chiron، الذي طرح بمحرك W16 ينتج قوة 1500 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 300 ميل في الساعة.

من بعده جاء طراز Hennessey Venom GT، الذي طرح بمحرك غازي فئة V8 بسعة 7.0 لتر، ينتج قوة 1817 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 270 ميلا في الساعة.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Ultimate Aero TT الذي طرح بمحرك V8 هو نفسه المستخدم في موديل شيفروليه كورفيت، ينتج قوة 1183 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 256 ميلا في الساعة.



