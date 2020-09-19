نيسان تزيح الستار عن Z Proto.. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة نيسان الستار عن السيارة Z Protoفي إشارة إلي نية الشركة لإطلاق موديلات جديدة من السيارة الأسطورية الرياضية Nissan Z، من خلال حدث إطلاق افتراضي أقيم في جناح نيسان في يوكوهاماتم بثه حول العالم، أطلق مفهوم الموديل الجديد من السيارة Nissan Z والذي يتسم بتصميم مميز من الداخل والخارج بالإضافة إلى محرك V-6 تربو مزدوج مع ناقل حركة يدوي.

وتم أول ظهور للموديل الجديد من السيارة Nissan Zمن خلال فيديو تحت اسم " Nissan A-Z" والذي تم عرضهلأول مرة في شهر مايو الماضي، ويتضمن الموديل الجديد سمات متعددة لتراث السيارة Nissan Z الذي يمتد لأكثر من 50 عاماً.

وبهذه المناسبة قال ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي لنيسان العالمية، "إن السيارة Nissan Z سيارة رياضية متكاملة وتُمثل روح نيسان في كل السمات، وتُعتبر أحد أهم الموديلات في خطة نيسان للتحول Nissan NEXT، وتعتبر Nissan Z خير دليل على قدرتنا على القيام بما لا يجرؤ عليه الآخرين، وبما أنني من أشد المعجبين بالسيارة Nissan Z، انا متحمس للإعلان أن السيارة ستطلق عن قريب في مختلف الأسواق حول العالم".

وحضر العديد من عشاق السيارة الرائعة Nissan Z من الشباب ومن الجيل القديم من حول العالم حدث الإطلاق الافتراضي للموديل الجديد من السيارة Nissan Z.

التصميم الخارجي

قام فريق عمل التصميم في اليابان على تطوير التصميم الخارجي للسيارة الجديدة Nissan Z Proto ويتميز بتصميم خارجي جديد وجذاب يعبرعن الاحترام للنموذج الأصلي لتصميم السيارة.

ويتميز الموديل الجديد باللون الأصفراللامع وهو ما يعكس أحد أهم الألوان وأكثرها شعبية ما بين الموديلات الأولى من Nissan Z وهما Z (S30)وZX 300 ((Z32، هذا بالإضافة إلى سقف باللون الأسود.

ويُعتبر التصميم مزيج فريد من روعة الماضي وتحديات المستقبل كما قال ألفونسو البيازا، رئيس قسم التصاميم في نيسان.

وأضاف البيازا "أجرى فريق التصميم في نيسان العديد من الدراسات والرسومات التخطيطية حيث قمنا ببحث كل جيل

من أجيال السيارة Nissan Z، وفي النهاية قررنا أنه يجب على الموديل الجديد Z Proto أن تسافر عبر الأزمنة بما في ذلك المستقبل".\

ويتميز التصميم الجديد بغطاء رائع للمحرك مع شكل جذاب للمصابيح الأمامية LED، وهما ما يذكران العملاء بالسيارة Nissan Z الأصلية القديمة. أما بالنسبة لأبعاد الشبكة الأمامية التي كانت تتسم بالشكل المستطيل فلها نفس الأبعاد ولكن بشكل بيضاوي مما يُقدم تصميم عصري يعكس أفاق المستقبل. والتصميم لازال يعكس الشكل الرياضي المميز مع الأناقة المُتناهية.

وتتسم المصابيح الأمامية بشكل نصف الدائرة والذي يعود إلى موديل السيارة 240ZG التي كانت من أكثر السيارات شعبية في اليابان في السبعينات من القرن الماضي. كماتوجد عدسات أمام المصابيح مما ينتج عنه دائرتين من الضوء أمام كل مصباح من مصابيح السيارة. وأضاف البيازا "لقدأحببناتلك الخاصيةالفريدةواكتشفنا أنها تناسب هوية السيارة الأسطورية Nissan Z"

وتُلاحظ الصلة الأكثر جاذبية ما بين الجيل الجديد والقديم من السيارة Nissan Z عند النظر للسيارة من الجوانب حيث تتناغم الخطوط الانسيابية لتصميم سقف السيارة مع خلفية السيارة مما ينتج عنه المظهر الفريد للجيل الأول من السيارة Nissan Z.

واستوحي تصميم الجزء الخلفي من السيارة من المصابيح الخلفية لموديل 300ZX (Z32) والذي تجدد تصميمه ليناسب العصر الجديد الذي يتسم بالسرعة والحيوية. ووضعت تلك المصابيح في جزء مستطيل أسود اللون يمشي في مختلف أجزاء السيارة من الخلف ويلتف حول الحواف الخارجية، وتتسم الإضاءة الخلفية بتوهج كبير يزيد من متعة القيادة، هذا بالإضافة إلى جنوط رياضية مقاس 19 بوصة و عوادم مزدوجة والتي تُكمل المظهر الرياضي الأنيق للسيارة.

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تصميم داخلي عصري

صُممت Nissan Z Proto لتناسب السائق والركاب حيث تدمج

الكابينة الداخلية للسيارة الجديدة تقنيات حديثة مع لمسات من عراقة السيارة Z القديمة.

وحصل فريق التصميم على النصائح من مشاهيرالمحترفين لرياضةالسيارات مما نتج عنه كابينة سيارة تتناسب مع السير في الطرق العادية وكذلك في مسارات السباقات. ويُمكن ملاحظة هذا في السيارة من الداخل، حيث يمكن الوصول لكل المعلومات المهمة من خلال عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة والتي تساعد السائق على ملاحظة كل التفاصيل فيلمحالبصر. أما بالنسبة لعجلة القيادة الجديدة فهي تقدم للسائق أدوات تحكم في الوظائف المختلفة بدون المساس بلمسة العراقة المميزة للسيارة.

وتتميز الكابينة الداخلية كذلك بالعديد من اللمسات باللون الأصفر بما في ذلك الخطوط على لوحة العدادات. هذا بالإضافة إلى اللمسات الصفراء على المقاعد مع شريط ذات ألوان متدرجة في وسط المقاعد لإضفاء شكل جذاب وأنيق.

أداء ديناميكي

صُممت السيارة الأصلية Nissan Z لجعل السائق والركاب يشعرون بالسعادة والبهجة التي تقدمها السيارات الرياضية.

وقال هيروتشي تامورا، كبير متخصصي المنتجات في نيسان، "أتسمت السيارة Nissan Z بالأداء الديناميكي القوي ممايسهل على العملاء الاستمتاع بقدراتهاوالشعور بالارتباط الكامل بها، و هذه السمة غالبة على مختلف أجيال السيارة، وهو ما شجعنا على الابتكار والتحدي".

واتسم كل جيل جديد من السيارة Nissan Z بأداء أقوى من الجيل الذي جاء قبله، ولكن بالنسبة للسيارة Nissan Z، فإن الأمر أكبر من مجرد زيادة في قوة الأداء.

وأضاف تامورا " تُمثل Nissan Z التوازن الأمثل ما بين القوة وخفة الحركة وهي سيارة تقدم التواصل الأمثل مع السائق، ليس فقط على المستوى الجسدي ولكن كذلك علي المستوى العاطفي."

وتحتوي السيارة Nissan Z Proto على محرك قوي V-6 تربو مزدوج مع ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات، وكنموذج مبدئي، يتم العمل الآن على تناغم قوة أداء السيارة مع الأناقة وقدرة كبيرة على التحكم وهي السمات التي تميز السيارة Nissan Z لأكثر من 50 عاماً.

واختتم أوشيدا "مع إطلاق السيارة الكهربائية نيسان آريامؤخرا ً، بدأنا العصر الجديدة للسيارات الكهربائية وتكنولوجيات القيادة الذاتية. ومع إطلاق الموديل الجديد من السيارة Nissan Z نقدم للعملاء المتعة الحقيقية والكاملة للسيارات الرياضية، قمنا خلال الخمسين عاماً الماضية بتطوير السيارة Nissan Z معاً، وأنا سعيد ببدء الفصل الجديد من نجاحات تلك السيارة الرائعة، أن الموديل الجديد من Nissan Z في طريقها الآن للوصول لعشاقها في كل مكان في العالم".

مواصفات Nissan Z Proto