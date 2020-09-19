45 ألف جنيه تراجعاً في أسعار هوندا أكورد

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر، تخفيضاً على أسعار السيارة هوندا أكورد موديل

2020.

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وبلغت قيمة التخفيض 45 ألف جنيه، ليتراجع سعر السيارة هوندا أكورد إلى 669 ألف جنيه، بدلًا من

714 ألف جنيه سابقًا.

وتعتمد هوندا أكورد، على سواعد محرك مكون من 4أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 188 حصان، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.