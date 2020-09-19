كيا سيراتو 2022 فيس ليفت تظهر بتصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – بعد التقاط عدد من الصور التجسسية لـ كيا سيراتو 2022 فيس ليفت، والتي نتوقع حصولها على مصابيح أمامية وخلفية جديدة ونظام ترفيهي أكبر، ها هي السيارة المحدثة تظهر في تصميم تخيلي جديد بتصميم مستوحى من K5.

لم تكشف اللقطات التجسسية عن الكثير نظراً للتمويهات الشديدة، إلا أنه يُتوقع أن تحصل كيا سيراتو فيس ليفت على محركات جديدة مثل 1.5 T-GDi، أو CVVD 1.6 توربو الجديد، كما قد تحصل على إصدار جي تي أكثر قوة، بالإضافة إلى ناقل الحركة الجديد IMT.

تكشف الصور التجسسية عن واجهة السيارة بمصابيح جديدة وشبك جديد بلمسات حمراء مثل إصدار جي تي الحالي لكن بتصميم مختلف، وهناك أيضاً تصميم جديد للجنوط ذات 17 بوصة، كما أن رسومات المصابيح الخلفية جديدة أيضاً.

في الختام، يُتوقع أن تحصل سيراتو فيس ليفت على أحدث أنظمة السلامة، بالإضافة إلى نظام ترفيهي جديد بقياس 8 أو 10.25 بوصة، وأجهزة قياس رقمية.

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