هيونداي تريد إطلاق سيارة منافسة للاندكروزر!

الخليج ٣٦٥ نت – اعترفت هيونداي بأنها تفكر في إطلاق سيارة SUV بهيكل على شكل سُلم لمنافسة سيارات مثل شيفروليه تاهو وفورد إكسبيديشن، وتويوتا لاندكروزر.

الجدير بالذكر أن هيونداي تنتج سيارة SUV كبيرة بالفعل وهي باليسيد، لكنها تأتي بهيكل أحادي، والذي لا يُقدم أداءً قوياً على الطرق الوعرة مثل السيارات ذات الهيكل على شكل سُلم الموجودة حالياً.

قال رئيس إدارة المنتجات العالمية في مجموعة هيونداي أن هذه ستكون خطوة منطقية بالنسبة لهيونداي، وهم يفكرون بذلك ويُمكنهم التحرك بسرعة كبيرة عند إعطائهم الضوء الأخضر.

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يُذكر أن هيونداي لا تمتلك حالياً هيكلاً يناسب هذا النوع من سيارات الـ SUV، لكن يُعتقد أن هيونداي وكيا يُمكن أن تعملان معاً لتطوير الهيكل الجديد، حيث أشارت كيا سابقاً إلى أنها مهتمة بتطوير سيارة SUV بهيكل على شكل سُلم أيضاً.

في الختام، على الجانب الآخر، تعمل هيونداي أيضاً على تطوير سانتا كروز الصغيرة، كما يُقال أيضاً أن هيونداي تعمل على تطوير سيارة بيك اب كاملة الحجم لمنافسة فورد F-150، وشيفروليه سيلفرادو، ورام 1500 التي تستخدم أيضاً هيكل على شكل سُلم.