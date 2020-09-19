تعرف على صرفية وقود جينيسيس GV80 موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن صرفية وقود جينيسيس GV80 موديل 2021، والتي تستمد قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر تيربو بقوة 300 حصان، لتكون صرفية وقود موديلات الدفع الخلفي 11.2 لتر لكل 100 كم في المدينة و9.4 لتر لكل 100 كم على الطريق السريع، أي 10.25 لتر لكل 100 كم مجتمعة.

أما بالنسبة لموديلات الدفع الكلي من المحرك سالف الذكر فستكون صرفية وقودها 11.2 لتر لكل 100 كم في المدينة و9.4 لتر لكل 100 كم على الطريق السريع، و10.7 لتر لكل 100 كم مجتمعة.

وفي أعلى تشكيلة السيارة، تأتي الموديلات ذات محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان ونظام دفع كلي مع تقييمات أفضل لصرفية الوقود حيث تبلغ 13 لتر لكل 100 كم في المدينة، و10.25 لتر لكل 100 كم على الطريق السريع، و11.75 لتر لكل 100 كم مجتمعة.

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يُذكر أنه في مارس الماضي، أكدت جينيسيس أن سعر GV80 سيبدأ من 48,900 دولار (183,000 ريال) في الولايات المتحدة للإصدار الأساسي ستاندرد 2.5T دفع خلفي، لتصل الأسعار إلى 70,950 دولار (266,000 ريال) لإصدار بريستيج 3.5T دفع كلي.