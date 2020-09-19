10 سيارات غريبة طرحتها "ميني".. طرازات للسباق وأخرى للمجهود الحربي

خارج تسلسل موديلاتها الرئيسية، جربت شركة "ميني" البريطانية العريقة للسيارات طرح "موديلات إضافية" من تلك المعروفة تجاريا باسم spin-off، وقد اتسمت هذه الموديلات بتصميمات غريبة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز الموديلات الإضافية التي طرحتها ميني البريطانية عبر تاريخها.

وبدأت القائمة بطراز Minivan الذي طرحته ميني عام 1960، واستمر تصنيعه حتى عام 1983 بعدد نصف مليون نسخة.

من بعده جاء طراز Riley Elf الذي طرحته ميني عام 1961، واستمر تصنيعه حتى عام 1969، وطرحت منه 30.9 ألف نسخة.

وفي عام 1962 قدمت ميني طراز إضافي آخر يغرد خارج السرب بتصميم مغاير لموديلاتها المعهودة هو Deep Sanderson 301 الذي صنعت منه عدد محدود للغاية بإجمالي 15 نسخة فقط.

وفي عام 1964، طرحت ميني طراز "موك"، الذي استخدم في المجهود الحربي ضمن مركبات الجيش البريطاني كما طرحت منه نسخ ميدانية، واستمر تصنيعه حتى عام 1993.

وجاء ضمن القائمة طراز طرح عام 1965 هو Terrapin، وكان من الموديلات السريعة التي قدمتها ميني بغرض المشاركة في السباقات وعمل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 140 ميل في الساعة.

Advertisements

ومن بعده جاء طراز Peel Viking Sport GT، الذي طرحته ميني عام 1966 واستمر طرحه حتى عام 1967، وصنعت منه 24 نسخة فقط.

ومن حقبة السبعينيات، جاء طراز "ميداس"، الذي طرحته ميني عام 1978، واستمر طرحه حتى عام 1989.

وكان هذا الطراز من تصميم نفس المصمم الخاص بطراز مكلارين F1، "جوردون موراي".

ثم جاء طراز Hustler الذي أعلنت عنه ماركة ميني، كنسخة كونسبت، وكان مخصصا للاستخدام بالقرى الصغيرة وزود على غير العادة بـ 6 عجلات.

ومن حقبة الثمانينيات، طراز Minus، الذي قدمته الشركة بحجم صغير وعدد محدود من النسخ في عام 1982.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Moke 56، والذي طرحته ميني بمحرك بسعة 1.1 لتر ينتج قوة 67 حصان ذو 4 اسطوانات، وتوفر بتكلفة 20 ألف إسترليني.



