المرصد السوري: الجيش التركي يسحب قسماً من أسلحته الثقيلة بعيدا عن خطوط التماس مع القوات الكردية شمالي محافظة الرقة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/9/19 10:31 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/9/19 10:31 م بتوقيت أبوظبي

المرصد السوري: الجيش التركي يسحب قسماً من أسلحته الثقيلة بعيدا عن خطوط التماس مع القوات الكردية شمالي محافظة الرقة

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