هل زيت المحرك له فترة صلاحية محددة؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على كفاءة عمل محرك السيارة وتحافظ عليه من التلف، حيث يقوم الزيت بالعديد من الوظائف الهامة داخل المحرك، ومنها الحفاظ على مكونات المحرك وتنظيفها من الملوثات والرواسب وآثار الاحتكاكات الميكانيكية الضارة الناتجة عن الدورة السابقة.

وأفادت مجلة “Classic Cars” الألمانية بأن زيت المحركات له فترة صلاحية محددة مثل باقي أجزاء السيارة المختلفة، وذلك لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك. وأفادت مجلة “Classic Cars” الألمانية بأن زيت المحركات له فترة صلاحية محددة مثل باقي أجزاء السيارة المختلفة، وذلك لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك. وأضافت المجلة الألمانية أن زيت المحرك يظل صالحاً في العبوات المغلقة لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه بمجرد فتح العبوة سيتعين استخدامها في غضون ستة أشهر.

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