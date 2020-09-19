لماذا محركات V هي الأكثر انتشاراً بالسيارات؟

الخليج ٣٦٥ نت – عندما نقرأ عن مواصفات السيارات، فإننا نجد أحياناً بعض المصطلحات الغير مفهومة، مثل “تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر أو 6 سلندر أو 8 سلندر” أو “تحتوي السيارة على محرك على شكل V”، أو “زودت بمحرك من فئة V8” أو “محرك من فئة V6”.

فما هو محرك الـ V؟ ولماذا أصبح هذا المحرك الأكثر شهرة واستخداماً في صناعة السيارات الحديثة؟

في البداية يجب أن نعلم أن المحركات تتكون من مجموعة من الاسطوانات وقد يطلق عليها السلندرات، وكلما زاد عدد الاسطوانات في المحرك زادت قوة المحرك، فهناك محركات مؤلفة من 4 اسطوانات، ومحركات أخرى من 6 أو 8 أو 12 أسطوانة.

في السابق كانت اسطوانات المحرك تأتي في صف واحد مستقيم، أي محرك الـ 4 اسطوانات يحتوي على 4 اسطوانات في صف واحد مستقيم، وكلما ازداد عدد الأسطوانات، كلما ازداد حجم هذا الصف، وهو ما كان يسبب مشكلة لصانعي السيارات عند تصميم السيارات الجديدة، خاصة عندما تزيد قوة المحرك عن 6 أسطوانات.

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ولمواجهة هذه المشكلة، ابتكر مصممي السيارات محركات جديدة على شكل حرف الـV، ويتكون من صفين يحمل كل منهم عدد متساو من الاسطوانات.

وعلى سبيل المثال، فإن محرك الـ V8 هو محرك مؤلف من صفي أسطوانات، في كل صف ستجد 4 أسطوانات، وبالتالي يعتبر محرك V8 هو محركين مستقيمين من 4 أسطوانات.

أما في محرك الـ V6، فستجد 3 اسطوانات في كل صف مستقيم، علماً أن هناك بعض الشركات التي تنتج محرك مستقيم من 6 اسطوانات، أي أنه مؤلف من 6 اسطوانات في صف واحد.

وهناك طرازات من السيارات تأتي مع محركات تمتلك 4 أسطوانات فقط، لذا فإنها لا تحتاج إلى تصميم المحرك على شكل حرف الـV.