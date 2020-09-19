ننشر مواصفات وأسعار بي إم دبليو X6 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

حققت السيارة بي إم دبليو x6، شهرة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصةً أن طرح المجموعة البافارية للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، للسيارة الجديدة X6 M50i، جاء متزامناً مع إحدى أغاني المهرجانات الشهيرة التي يردد فيها مؤدي الأغنية جملة "وركبت الـx6".

وفي السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد"، مواصفات وأسعار السيارة X6 M50i، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

قدم الوكيل المحلي السيارة X6 الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليونين و٢٢٥ ألف جنيه.

تعتمد X6 على سواعد محرك تربو رياضي ٨ سلندر سعة ٤٤٠٠ سي سي بقوة ٥٣٠ حصان، عزم أقصى ٧٥٠ نيوتن متر بين ١٨٠٠ و ٤٦٠٠ لفة بالدقيقة.

تتسارع السيارة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٤.٣ ثانية، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.

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زودت X6 الجديدة صاحبة الأداء الرياضي بباقة M الرياضية على مستوى التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، وتتمثل الباقة في نظام المكابح ونظام التعليق، عجلة القيادة الخاصة بتجهيزات M.

جهزت مقصورة X6 بشاشة ترفية قياس ١٢.٣ بوصة تعمل باللمس تدعم خاصية توصيل Apple Car Play تدعم نظام IDrive7 الخاص بسيارات BMW، بسعة تخزين داخلية ٣٢ جيجا بايت كما تقدم بشاشة لنقل البيانات قياس ١٢.٣ بوصة.

ومن أبرز تجهيزات X6 كاميرا للرؤية الخلفية، فتحة سقف بانورامية، شاشتان للمقاعد الخلفية قياس ١٠.٢ بوصة، نظام صوتي Harman Kardon من ١٦ مكبر للصوت، بالإضافة إلى الفرامل المساعدة المزودة بها السيارة ABS-DTC-DSC، إلى جانب نظام فرامل الطوارئ.

وتتوفر السيارة الجديدة بعجلات رياضية M قياس ٢١ بوصة، مساحة تخزين خلفية "الشنطة" بسعة ٥٨٠ لترًا.

تقدم البافارية السيارة بي إم دبليو X6 الجديدة بضمان يمتد لعامين دون النظر إلى المسافة المقطوعة.