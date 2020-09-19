لا تشترِ هذه السيارات من تويوتا.. إليك الأسباب

على الرغم من كونها واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات، وأكثرها استمرارية في طرح موديلات على قدر كبير من الكفاءة، كان في تاريخ ماركة تويوتا اليابانية مجموعة من الموديلات التي لم تحظ بثقة العملاء، ما دفع الشركة لوقف تصنيعها.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز 10 سيارات إخفاقا في تاريخ تويوتا، بسبب نسب المبيعات المتدنية.

وبدأ الموقع القائمة بطراز تويوتا "كراون" الكلاسيكي بمحرك 60 حصانا، وقدمته الماركة في عام 1959.

واستمر هذا الطراز لمدة عامين فقط، ولم تبع الشركة منه سوى 2000 نسخة فقط.

من بعده جاء بالقائمة نسخة عام 2007 من طراز تويوتا RAV 4، وهي نسخة تلقت عنها تويوتا العديد من الشكاوى بسبب تكرار الأعطال بها، طالت المحرك ومضخات الوقود.

وجاء ضمن القائمة، نسخة عام 2011 من شاحنة تويوتا "توندرا"، حيث استعادت الشركة بعض نسخها من الأسواق، وتكرر ذلك 5 مرات بسبب اكتشاف عيوب تصنيعية.

ومن ضمن سيارات تويوتا التي لم تحظ بثقة العملاء، نسخة عام 2007 من طراز "كامري"، والتي رصد بها العديد من العيوب التصنيعية عند طرحها شملت ناقل السرعة.

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وجاءت نسخة عام 2011 من طراز تويوتا بيريوس، ضمن النسخ الكارثية في تاريخ تويوتا، لرصد العديد من العيوب التصنيعية طالت المحرك.

وجاء أيضا ضمن قائمة موقع "هوت كارز" نسخة عام 2009 من طراز تويوتا "فينزا"، ضمن فئة SUV، حيث رصد العديد من العيوب التصنيعية وتم سحب الطراز من الأسواق لصيانته.

وضمت القائمة نسخة عام 2007 من شاحنة تويوتا Tacoma والتي رصد بها العديد من العيوب التصنيعية شملت معدل التسارع والتوقف المتكرر للمحرك.

ومن فترة التسعينيات جاءت ضمن القائمة نسخة 1993 من طراز تويوتا Cavalier، التي رصد بها عيوب تصنيعية بالمحرك، ومعدل استهلاك كبير للوقود تسبب في عزوف العملاء عنها.

جاءت من بعدها ضمن القائمة، نسخة التسعينيات من طراز تويوتا Cavalier التي رصد بها أيضا عيوب في المحرك، أدت لسحبها منها الأسواق أكثر من مرة لصيانتها.

وفي ختام القائمة، جاء طراز "سولار" من تويوتا، موديل عام 1998، الذي رصد به العديد من العيوب الخاصة بمقود القيادة ما تسبب في صعوبة السيطرة على السيارة.



