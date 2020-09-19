صور.. تعرف على مواصفات بويك "إنفيشن" 2020

عززت ماركة بويك الأمريكية أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV، بطرح نسخة جديدة من طراز "إنفيشن" المميز لعام 2020 الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، والتقنيات التي يتمتع بها وفئاته المتوفرة للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2020

كشف الموقع أن ماركة بويك لم تقم بأي تحسينات جوهرية على نسخة 2020 من طراز "إنفيشن"، غير أنها لم توفر ضمن نسخة العام الجاري ألوانا كانت متوفرة لنسخة 2019، من ضمنها "جلاكسي الفضي" والبرونزي، واستبدلتهما بلونين جديدين هما Espresso وMoon Blue.





الأسعار

وتطرح الشركة الأمريكية من الطراز 5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم 1SV تتوفر بسعر 34 ألفا و695 دولارا.

أما الفئة التي تليها فهي Preferred بسعر 35 ألفا و190 دولارا، ثم فئة Essence بسعر 36 ألفا و995 دولارا.

وتتوفر فئة Premium من الطراز بسعر 44 ألفا و795 دولارا، وأعلى فئة من طراز بويك هي Premium II بسعر 45 ألفا و795 دولارا.





المحرك

تعمل الفئات الافتتاحية من طراز بويك "إنفيشن" بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 197 حصانا مع عزم دوران 192 لفة/قدم وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.

والفئات المتقدمة من الطراز تتوفر بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 252 حصانا مع عزم دوران 295 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.

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استهلاك الوقود

يستهلك الطراز من الوقود فيما يخص محركه ذو سعة 2.5 لتر، معدل واحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 27 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

في حين يستهللك الطراز بمحركه ذي سعة 2.0 لتر واحد جالون لكل 20 ميلا على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 25 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

ومن الداخل يتمتع الطراز بمساحة تكفي لعدد 5 ركاب، وتتوفر أسفل المقاعد لامتداد القدم مساحة تصل إلى 40.9 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل إلى 40 بوصة.

وتتوفر مساحة أسفل المقاعد الخلفية لامتداد القدم تصل إلى 37.5 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 38.5 بوصة.

التقنيات

ويحظى طراز "بويك إنفيشن" بمنظومة معلوماتية مميزة تشمل شاشة بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية إنترنت لاسلكي، ومنظومة صوت من ماركة BOSE الفاخرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية به، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل الذاتية التفعيل.

ويتميز الطراز أيضا بنظام رصد المنطقة العمياء ونظام استشعاري لرصد الحركة خلف السيارة، ونظام الحفاظ على المسار.