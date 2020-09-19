4 صور ترصد قدرات "رينج روفر إيفوك" وحش الطرق الوعرة

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية المصنعة للسيارات عن نسخة 2020 الأحدث من طراز رينج روفر "إيفوك" بقدرات مميزة لاقتحام الطرق الوعرة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا لقدرات ومواصفات الطراز، شمل قوة محركه، والتقنيات المضافة له، وفئاته المتوفرة للبيع بالأسواق.

كشف الموقع عن أبرز التحديثات المضافة للطراز بنسخته للعام الجاري، وأفاد بأن الطراز جديد كليا مقارنة بنسخة 2019، إذ قامت لاند روفر بإعادة تصميمه بالكامل من الخارج.





الأسعار

يتوفر من طراز رينج روفر "إيفوك" 6 فئات بأسعار مختلفة للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية هي P250 S تتوفر بسعر 34 ألفا و700 دولار.

ثم فئة P300 R-Dynamic S التي تتوفر بسعر 47 ألفا و650 دولارا، وفئة P250 SE بسعر 48 ألفا و250 دولارا، أما فئة P300 R-Dynamic SE فتتوفر بسعر 52 ألفا و200 دولار.

وتتوفر فئة P300 R-Dynamic HSE بسعر 56 ألفا و850 دولارا، وأعلى فئة من الطراز هي P250 First Edition التي تتوفر بسعر 57 ألفا و900 دولار.

المحرك

تتوفر الفئات الافتتاحية من طراز إيفوك بمحرك سعته 2.0 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات، ينتج قوة 246 حصانا ونظام دفع خلفيا.

والفئات المتقدمة من الطراز تعمل بمحرك توربيني هجين، ينتج قوة 296 حصانا، ذي قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.6 ثانية.

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استهلاك الوقود

ذكر موقع "كار أند درايفر" أن طراز رينج روفر إيفوك يستهلك بمحركه التقليدي ذي سعة 2.0 لتر، واحد جالون لكل 20 ميلا على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 27 ميلا على الطريق السريع.

وبمحركه الهجين يستهلك الطراز واحد جالون لكل 21 ميلا على الطريق بالمدن، وواحد جالون لكل 26 ميلا على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

يحظى الطراز من الداخل بمساحة تكفي لعدد 5 ركاب، وتحظى مقاعده الأمامية بمساحة امتداد سفلي للأقدام تصل إلى 40 بوصة، وعليا للرأس تصل إلى 39.9 بوصة.

وتحظى المقاعد الخلفية للطراز بمساحة سفلى لامتداد الأقدام تصل إلى 33.8 بوصة، وعليا للرأس تصل إلى 38.3 بوصة.





التقنيات

يحظى طراز رينج روفر إيفوك من الداخل بمنظومة معلوماتية مميزة، تشمل شاشة بقياس 10 بوصات، تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

يعمل الطراز بأنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، تشمل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل ذاتيا في حال الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حال الخروج عن المسار، ونظام قيادة شبه ذاتي.