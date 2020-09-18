سوبارو تحرج تويوتا بيريوس ومازدا 3 بهذا الطراز

طرحت شركة سوبارو اليابانية نسخة 2020 الأحدث من طراز "إمبريزا" المميز ضمن فئات سيدان، لمنافسة موديلات تويوتا بيريوس ومازدا 3.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد من سوبارو، من حيث قوة محركه ومواصفاته الداخلية وما يطرح من تقنيات به.

ذكر الموقع التحديثات التي أجريت على طراز سوبارو "إمبريزا" بنسخته لعام 2020.

وأوضح أن هذه النسخة من الطراز تعتبر نسخة تحديث منتصف الجيل، وشهدت تعديلا على تصميمها الخارجي، مع إضافة مجموعة من التقنيات المميزة له.





الأسعار

يتوفر من طراز سوبارو "إمبريزا" 4 فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر منه بسعر 19 ألفا و595 دولارا، وفئة Premium التي تتوفر بسعر 22 ألفا و995 دولارا، ثم فئة SPORT التي تتوفر بسعر 24 ألفا و395 دولارا، وفئة LIMITED التي تتوفر بسعر 26 ألفا و695 دولارا.

المحرك

يتوفر طراز سوبارو "إمبريزا" بمحرك بسعة 2.0 لتر ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 152 حصانا، مع عزم دوران 145 لفة/قدم، وتتوفر منه فئات تعمل بناقل سرعة يدوي ذو 5 سرعات، وفئات أخرى تعمل بناقل سرعة CVT.





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استهلاك الوقود

ويستهلك طراز سوبارو "إمبريزا" من الوقود بفئاته العاملة بناقل سرعة CVT، معدل واحد جالون لكل 28 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 36 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

في حين تستهلك فئاته العاملة بناقل السرعة اليدوي من الوقود جالون واحد لكل 23 ميلا على طريق المدن، وواحد جالون لكل 31 ميلا على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

ومن الداخل تتوفر مساحة بطراز سوبارو "إمبريزا" تكفي لخمسة ركاب، وللمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل إلى 43.1 بوصة، ومساحة للأعلى تصل إلى 39.8 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل تصل إلى 36.5 بوصة، ومساحة للأعلى تصل إلى 37.2 بوصة.





التقنيات

ويحظى طراز سوبارو بمنظومة تقنية مميزة تشمل، شاشة معلوماتية بقياس يتراوح بين 6.5 و8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

واختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز سوبارو "إمبريزا" بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل الذاتية للتفعيل في حالات الطوارئ.

وأيضا نظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة الخروج عن المسار.