موجز الخليج 365 للسيارات.. "بنتلي" محمد صلاح وأفضل شاحنات فورد

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الشاحنات التي تمتعت بقوة دفع رباعي 4X4، تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة، وذلك من مختلف الماركات الكبرى المصنعة للسيارات.

تنافس شركة فورد بقوة ضمن سوق السيارات الرياضية خلال عام 2020 الجاري بطرحها للنسخة الأحدث من طراز موستانج شيلبي GT500.

قدمت مصانع السيارات اليابانية مجموعة مميزة من الموديلات الرياضية بأحدث النسخ لعامي 2020 و2021، شملت موديلات من تويوتا ونيسان وهوندا.

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تميزت شركة فورد لصناعة السيارات، بأنها من أبرز شركات السيارات على مستوى الولايات المتحدة والعالم في تصنيع الشاحنات.

نافست ماركة شيفروليه ضمن سوق السيارات الرياضية، خلال عام 2020، بطرحها للنسخة الأحدث من موديل كمارو ZL1 الرياضي، بقدرات وإمكانيات خارقة.

تعرض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لحادث بسيارته، خلال تواجده بالقرب من مدينة "نتسفورد" الأسبوع الماضي، على ما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

طرحت ماركة بويك مجموعة من السيارات المميزة لعام 2020، كان من أبرزها أحد الموديلات بقدرات رياضية تطرحه من صنعها، هو موديل "ريجال GS"، الرياضي المميز.