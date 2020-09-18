الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه المزيد

توج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام أسوان 0-1 في الجولة 28 من عمر المسابقة.

وكانت خسارة أو تعادل الزمالك كفيلة بتتويج فريق الأهلي، الذي يتبقى له 7 مباريات كاملة على نهاية الموسم الحالي.

وتعثر الزمالك أمام أسوان بهدف دون رد، سجله اللاعب أسامة إبراهيم من ضربة رأس باغت بها محمود جنش حارس مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 45+2 من الشوط الأول.

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وتجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وسيتم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم الحالي، لانسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

في المقابل، يتربع الأهلي على صدارة جدول الترتيب بـ72 نقطة، قبل مواجهة مصر المقاصة يوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وارتفع رصيد فريق أسوان إلى 34 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.