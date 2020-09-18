ظهور فورد F-150 رابتر التقليد الصيني!

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الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة سيارات صينية باسم “فوتون” بصنع تقليد واضح لفورد F-150 رابتر، مع تسمية البيك أب “دا جيانغ جون”، والذي يعني بالصينية: الجنرال الكبير.
من المتوقع قيام فورد بمقاضاة فوتون في المحاكم الصينية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ولكن هذه الخلافات تستمر لأعوام في المعتاد في الصين قبل الوصول لنتيجة.
وبينما التصميم مستوحى بشكل واضح من رابتر، المحركات ستكون أبعد ما يكون عنها، مع إشارة تقارير لانطلاق التقليد بمحرك بنزين 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 238 حصان، مقارنة بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر لرابتر.
من المتوقع تدشين البيك أب الصينية رسمياً في نهاية سبتمبر في معرض بكين للسيارات.
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