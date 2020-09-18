كاديلاك XT4 2021 تحصل على تقنية الفتح عبر بصمة الوجه

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت كاديلاك بعض التحديثات لسيارتها XT4 كروس أوفر الفاخرة في الصين، أبرزهم ربما هي ميزة فتح السيارة ببصمة الوجه.

وتستخدم كاديلاك تقنية متطورة للتعرف على الوجه ليلاً او نهاراً، حتى أثناء ظروف الطقس غير التقليدية.. ويستخدم النظام كاميرتين بأشعة تحت الحمراء، وعند التأكد من الوجه، يتم فتح السيارة وتشغيل المحرك بدون استخدام المفتاح.

كما يشمل النظام خاصية استخدام بصمة اليد وكلمة السر في حالة رغبة مالك السيارة في إضافة مستويات حماية أقوى، ويدعم النظام 7 مستخدمين في نفس الوقت، وتطلب كاديلاك 1,480 دولار له (5500 ريال).

كما حدثت كاديلاك نظام التحكم عبر الصوت للتعامل مع الملاحة وتغيير درجة الحرارة والسؤال عن الطقس وجداول الطيران وسماع الموسيقى والأخبار وما إلى ذلك، ويبدأ سعر كاديلاك XT4 2021 في الصين من 38,370 دولار (143,000 ريال).

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