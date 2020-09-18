القتل في الحوادث ببريطانيا سيحكم عليك بالسجن المؤبد!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون جديد لتطبيق عقوبة السجن المؤبد على السائقين الذين قتلوا غيرهم بسبب الإهمال أو السرعة المرتفعة أو سباقات الشوارع أو استخدام الجوال أو بسبب تناول المخدرات والكحول.

العقوبة الحالية للقتل غير المتعمد بسبب القيادة الخطرة تحت هذه الظروف تنص على 14 عاماً في السجن بحد أقصى، وهو ما ترغب الحكومة البريطانية بتغييره لتغليظ العقوبة.

كما ترغب الحكومة بتغليظ عقوبة إصابة الآخرين كذلك عبر القيادة المهملة لتشمل السجن، مقارنة بالعقوبة الحالية التي تنص على غرامة فحسب في حالة التسبب في إصابة.

ويُذكر أن القضاء البريطاني عاقب حوالي 200 فرد العام الماضي للقيادة الخطرة والمهملة، والتي أدت لمقتل الآخرين.

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