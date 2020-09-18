مرسيدس تدفع غرامة 5.6 مليار ريال للتلاعب بانبعاثات الديزل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن شركة دايملر مالكة مرسيدس، قد وافقت على دفع غرامة قيمتها 1.5 مليار دولار (5.625 مليار ريال)، للحكومة الأمريكية والهيئات التنظيمية بولاية كاليفورنيا، وذلك لتسوية نزاعات قضائية في فضيحة التلاعب في اختبارات تلوث الهواء في محركات الديزل في سياراتها.

وتعد الغرامة التي فرضت على دايملر هي ثاني أكبر عقوبة مدنية يتم فرضها بموجب قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة، حيث صرحت وزارة العدل الأمريكية ووكالة حماية البيئة، بأن شركة دايملر انتهكت القوانين البيئية باستخدام “برمجيات” للتحايل على اختبار الانبعاثات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن مبلغ التسوية يتضمن عقوبات مدنية، حيث ستلزم أيضًا شركة دايملر بإصلاح المركبات، كما تم إبرام اتفاقيات مع وزارة العدل ووكالة حماية البيئة والجمارك وآخرين بشأن المطالبات المدنية والبيئية المتعلقة بحوالي 250 ألف سيارة ديزل وعربة صغيرة.

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وفي لقاء صحفي مع أندرو ويلر، رئيس وكالة حماية البيئة، صرح قائلاً: “إن التسوية تبعث بـ”إشارة واضحة” إلى شركات السيارات، مفادها بأن الحكومة الأمريكية تتدخل بشكل صارم في المسائل المتعلقة بالالتزام بمعايير العوادم”.

وأضاف رئيس وكالة حماية البيئة أن دايملر لم تكشف للسلطات عن برامج مريبة للتحكم في العوادم.

الجدير بالذكر فإن القضاء الأمريكي يحقق منذ 2016 في اتهامات لدايملر بالتلاعب بمعدلات انبعاثات أكسيد النيتروجين في عوادم سياراتها.