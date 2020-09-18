شركة كونتيننتال ستغلق مصنعها في ألمانيا لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “كونتيننتال” الألمانية لمستلزمات السيارات عن عزمها إغلاق العديد من المصانع أكثر مما كان مخططاً له من قبل، وذلك بسبب أزمة المبيعات والتغيير الهيكلي في صناعة السيارات.

ووفقاً لمخططات الشركة، فإنه من المقرر إغلاق مصنع الإطارات في مدينة آخن الألمانية بحلول نهاية عام 2021، ما يعني تضرر 1800 وظيفة، وهو ما أكدته نقابة “آجي جي” الألمانية العمالية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تكبدها خسائر فادحة في الفترة الأخيرة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار إعادة الهيكلة وفرض إجراءات التقشف في المصروفات.

ولقد انتقد فرانسيسكو جريولي، عضو مجلس الإدارة في النقابة العمالية، هذه الإجراءات والخطط التقشفية، حيث يرى أن قسم الإطارات يعد مربحا نسبيا حتى الآن.

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وصرح جريولي في لقاء معه، إنه لا يمكن تبرير إغلاق المصانع بالتحول الذي يشهده قطاع صناعة السيارات ولا بأزمة جائحة كورونا، وأضاف: “هذا مجرد شطب من أجل الشطب”.

الجدير بالذكر فإن كونتيننتال لا تعتمد بشكل مباشر على إنتاج السيارات بقطع الغيار فحسب، بل تعتمد أيضا على تجارة الإطارات في التجهيز الأولي للسيارات الجديدة.

وتتوقع الشركة أن تتسبب التأثيرات العالمية في إلحاق الضرر بنحو 30 ألف وظيفة من إجمالي أكثر من 232 ألف وظيفة لديها، ما يعني “أنه سيتم تغييرها أو نقلها أو التخلي عنها “، وتوجد 13 ألف وظيفة معرضة لهذه التأثيرات في ألمانيا.