بالصور.. أفضل 12 شاحنة دفع رباعي في 2020

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الشاحنات التي تمتعت بقوة دفع رباعي 4X4، تمكنها من اقتحام الطرق الوعرة، وذلك من مختلف الماركات الكبرى المصنعة للسيارات.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة بأبرز الشاحنات التي طرحت بقوة دفع رباعي، وعزم سحب قوي، وجاء في مقدمتها، شاحنة تويوتا Tundra TRD Pro التي طرحت بمحرك فئة V8 بسعة 5.7 لتر وعزم دوران 401 لفة/قدم.

ومن بعدها جاءت ضمن القائمة من ماركة تويوتا أيضا شاحنة Tacoma TRD Pro، المجهزة بقوة دفع رباعي، وطرحت لعام 2020 بمحرك ذو 4 أسطوانات وبسعة 2.2 لتر، وبقوة تصل إلى 278 حصانا.

ومن ماركة "رام"، جاءت ضمن قائمة "كار أند درايفر"، شاحنة Power Wagon التي طرحت بنسختها لعام 2020 بقدرات دفع رباعي ومحرك فئة V8 بسعة 6.4 لتر، وقوة حصانية تصل إلى 410 أحصنة.

ومن ماركة "رام" أيضا جاء ضمن القائمة، شاحنة Ram 1500 Rebel التي تتوفر نسختها لعام 2020 الجاري، بعدة خيارات فيما يخص المحرك.

وتتوفر منها فئات تعمل بمحرك بقوة 260 حصانا وسعة 3 لترات، ومحرك آخر فئة V6 بقوة 305 أحصنة وسعة 3.6 لتر.

وأقوى محرك تتوفر به الشاحنة من فئة V8 بسعة 5.7 لتر وينتج قوة 395 حصانا.

وشملت قائمة "كار أند درايفر"، مجموعة مميزة من شاحنات نيسان، كان منها شاحنة Titan XD Pro-4X التي طرحت بقدرات دفع رباعي ومحرك V8 بسعة 5.6 لتر، ينتج قوة 400 حصان.

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وضمن القائمة جاءت شاحنة Titan Pro-4X، وهي فئة أخرى تابعة لشاحنة "تايتان" من نيسان، وتتوفر هذه الفئة بمحرك بنفس السعة ومن فئة V8 أيضا.

ومن ماركة نيسان، ضمت القائمة أيضا شاحنة Frontier Pro-4X التي تطرح بقدرات دفع رباعي بنسختها لعام 2020 ومحرك V6 بسعة 3.8 لتر، وقوة دفع 310 أحصنة.

ومن ماركة جييب، جاء ضمن القائمة، طراز "جلادييتور" الذي يندرج ضمن الشاحنات فيما يخص نسخته لعام 2020، وطرح بمحرك فئة V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 285 حصانا، مع قدرة دفع رباعي.

من بعدها جاء ضمن قائمة "كار أند درايفر"، من ماركة GMC، شاحناتها المميزة 2500HD و3500HD، المطروحتان بمحرك فئة V8 بسعة 6 لترات وبقوة 360 حصانا، ومحرك فئة V8 بسعة 6.6 لتر، بنفس القوة الحصانية مع عزم دوران 910 لفة/قدم.

ومن ماركة GMC أيضا جاءت ضمن القائمة، من أفضل الشاحنات التي طرحت بقوة دفع رباعي لعام 2020، شاحنة Sierra 1500 AT4، العاملة بمحرك V8 بقوة 420 حصانا وسعة 6.2 لتر.

ومن ماركة GMC أيضا جاءت ضمن القائمة شاحنة Canyon All Terrain، التي طرحت نسختها لعام 2020 بمحرك فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وقوة 308 أحصنة، وعزم دوران 369 لفة/قدم.

وفي ختام القائمة، جاءت شاحنة Super Duty من ماركة فورد، التي تتوفر بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، وذلك يشمل محرك فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ومحرك فئة V8 سعة 7.3 لتر، ومحرك آخر فئة V8 بسعة 6.7 لتر.



