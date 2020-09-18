نيسان تقدم نموذجاً جديداً من سيارتها الشهيرة Z

كتب:باسل الحلواني

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، أن تقدم نموذجاً جديداً من سيارات الفئة "Z"، التي قدمتها على مدى أكثر من نصف قرن، وكانت من بين أكثر السيارات تميزا وأناقة.

وأطلقت "نيسان" على النموذج الجديد من سياراتها اسم Z Proto، وجاء بهيكل بطول 4 أمتار و38 سنتيمترا، بعرض 185 سم، وارتفاع 131 سم.

وتقف هذه السيارات على جنوط قياس 19 بوصة، وبمحرك Twin Turbo بست أسطوانات قادر على توليد عزم يعادل 405 أحصنة، وستطرح منها نسخ بعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية.

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وحافظت السيارة الجديدة في تصميمها على روح سيارات " Z" من خلال تصميم السقف المائل من الخلف، والقسم الأمامي الطويل والمصابيح المميزة ما يمنحان هذه المركبات

طابعا رياضيا.

أما قمرة السيارة فحملت بعض الملامح الكلاسيكية من خلال المقاعد الجلدية المريحة، والعدادات المستديرة التي ثبتت في منتصف واجهة القيادة، لكنها حصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا والتحكم الإلكتروني بالمكيفات وأنظمة السرعة، وعلى شاشتين متطورتين، واحدة وضعت قبالة السائق لتعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى بمقاس 12.3 بوصة، تعمل باللمس، وبمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة والصوت ومراقبة محيط السيارة عبرالكاميرات، كما يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.