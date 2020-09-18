فورد موستانج.. تعديل جديد على الطراز لأول مرة منذ 53 عاما

تنافس شركة فورد بقوة ضمن سوق السيارات الرياضية خلال عام 2020 الجاري بطرحها للنسخة الأحدث من طراز موستانج شيلبي GT500.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة للعام الجاري، شمل الكشف عن القدرات الرياضية الخارقة، وما ينتجه محرك الطراز من قوة حصانية ومعدل استهلاكه للوقود.

نسخة 2020

بدأ الموقع بالكشف عن ما أجري من تحديثات على نسخة 2020 الجديدة من طراز موستانج شيلبي GT500.

وأفاد بأن نسخة العام الجاري من الطراز جديدة كليا بكافة مواصفاتها، وهي أفضل من موديلات طراز موستانج العريق منذ طرحه عام 1967 للمرة الأولى.





الأسعار

تحدث الموقع بعد ذلك عن تكلفة الطراز الرسمية، حيث تتوفر منه فئة وحيدة بالأسواق هي شيلبي GT500، بسعر 71 ألفا و495 دولارا.

ويعمل الطراز بمحرك رياضي خارق ينتج قوة 760 حصانا، من فئة V8 بسعة 5.2 لتر، ويعمل بناقل سرعة dual-clutch أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات.

ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 180 ميلا في الساعة.

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استهلاك الوقود

وقال الموقع إن طراز شيلبي GT500 يستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 12 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 18 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

ويتسع طراز موستانج شيلبي GT500 من الداخل لعدد 4 ركاب، ومقاعده الأمامية تحظى بمساحة سفلى لامتداد القدم تصل إلى 44.5 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل إلى 37.6 بوصة.

والمقاعد الخلفية تحظى بمساحة سفلى لامتداد القدم، تصل إلى 29 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل إلى 34.8 بوصة.





التقنيات

يحطى طراز موستانج شيلبي GT500 بمنظومة معلوماتية، تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس 8 بوصات، تعمل بنظام معلوماتي من تصميم فورد باسم Sync 3، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كما يتمتع الطراز بخاصية اتتصال بالإنترنت اللاسلكي، ووصلات USB، ونظام صوتي مكون من 12 مكبرا صوتيا من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

قال موقع "كار أن درايفر"، في ختام عرضه لمواصفات طراز فورد موستانج شيلبي GT500 إن الطراز يحظى بأنظمة أمن وسلامة مساعدة للسائق أبرزها نظام كاميرات لكشف محيط السيارة، ونظام كاميرا لرصد خلفية السيارة.